«Рейнджерс» обыграл «Оттаву», Панарин набрал два очка, Бучневич трижды ассистировал партнерам Встреча прошла на домашней арене «Сенаторз».

Хоккеисты «Рейнджерс» нанесли поражением игрокам «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:1.

В составе победителей хет-трик оформил Мика Зибанеджад. В его активе 4 (3+1) очка. Еще одну шайбу забросил российский форвард Артемий Панарин. При этом он отдал голевой пас. Соотечественник Панарина – Павел Бучневич – сделал ассистентский хет-трик.

Таким образом, «Рейнджерс» одержал вторую победу кряду, а «Оттава» проиграла второй матч подряд.

В параллельном матче «Нью-Джерси» потерпел разгромное поражение от «Баффало». Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев. Российский форвард «Дэвилз» Никита Гусев результативными действиями на отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» – «Рейнджерс» – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: 0:1 – 6, Зибанежад (Бучневич, Труба); 1:1 – 12, Ткачак (Шабо, Пажо); 1:2 – 29, Зибанежад (Панарин, Бучневич); 1:3 – 32, Зибанежад (Смит); 1:4 – 42 Панарин, (Бучневич, Зибанежад).

«Баффало» – «Нью-Джерси» – 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)

Голы: 1:0 – 2, Олофссон (Далин, Айкел); 2:0 – 17, Айкел (Скиннер); 2:1 – 20, Палмиери (Хишир, Холл); 3:1 – 22, Окпосо (Гиргенсонс, Далин); 4:1 – 28, Скиннер (Сканделла, Юханссон); 5:1 – 33, Олофссон; 5:2 – 40, Зэйджак (Сиверсон, Колман); 6:2 – 43, Райнхарт (Ристолайнен, Маккейб); 7:2 – 56, Райнхарт.