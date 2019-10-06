«Питтсбург» с Малкиным разгромил «Коламбус» Встреча прошла на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене».

В матче регулярного чемпионата НХЛ игроки «Питтсбурга» обыграли «Коламбус» со счетом 7:2.

В составе «пингвинов» по дублю оформили Джаред Макканн и Патрик Хернквист. Еще по шайбе забросили Маркус Петтерссон, Крис Летанг и Теодор Блюгерс. У гостей это сделали Зак Веренски и Густав Нюквист.

Отметим, что российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин очков не набрал. Он получил травму и досрочно завершил матч.

На старте нового сезона его команда проиграла «Баффало» со счетом 1:3, а «Блю Джекетс» уступил во второй раз подряд. Ранее «Коламбус» проиграл «Торонто» (1:4).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Коламбус» – 7:2 (0:0, 5:1, 2:1)

Голы: 1:0 – 21 Хернквист (Макканн, Джонсон); 2:0 – 24 Петтерссон (Кросби); 2:1 – 26 Веренски (Нэш, Фолиньо); 3:1 – 28 Макканн; 4:1 – 35 Макканн (Гальченюк); 5:1 – 39 Летанг (Шульц, Гальченюк); 6:1 – 49 Хернквист (Генцел, Кросби); 7:1 – 51 Блюгерс (Танев, Кагун); 7:2 – 54 Нюквист (Нэш).