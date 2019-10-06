«Вашингтон» проиграл «Каролине», Свечников набрал два очка Встреча прошла на домашней арене «Кэпиталз».

Загрузка...

Хоккеисты «Вашингтона» уступили игрокам «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей по шайбе забросили Эрик Хаула, Джейккоб Славин и Джейк Гардинер, ставший автором решающего гола. Ему ассистировал россиянин Андрей Свечников, который ранее отдал голевой пас. У «Вашингтона» отличились Гарнет Хэтэуэй и Ти Джей Оши. Капитан команды Александр Овечкин, а также защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов очков не набрали.

9 октября «столичные» проведут матч против «Далласа», а «Каролина» встретится с «Тампой-Бэй».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Каролина» – 2:3 (1:0, 1:0, 0:2)

Голы: 1:0 – 17, Хэтэуэй (Лайпсик); 2:0 – 31, Оши (Гудас, Врана); 2:1 – 42, Хаула (Свечников, Терявяйнен); 2:2 – 49, Слэвин (Мартинук, Фогеле); 2:3 – 64, Гардинер (Свечников).