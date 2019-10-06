«Тампа-Бэй» уступила «Флориде» Встреча прошла на домашней арене «Пантерз».

Хоккеисты «Флориды» нанесли гостевое поражение игрокам «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:3.

В составе победителей лучшим оказался Майк Хоффман. Он оформил хет-трик, став автором победной шайбы. Еще один гол на счету Ноэля Аккьяри. Три шайбы «молний» в активе Джемела Смита, Стивена Стэмкоса и Мэтью Жозефа.

Отметим, что российский голкипер «пантерз» Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел 24 сэйва.

9 октября «Флорида» сыграет с «Каролиной», а «Тампа» днем ранее встретится с «Харрикейнз» на выезде.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» – «Тампа-Бэй» – 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)

Голы: 1:0 – 29, Хоффман (Йэндл, Юбердо); 2:0 – 31, Хоффман (Барков, Юбердо); 3:0 – 32, Аччари (Хант, Сивиур); 3:1 – 36, Смит (Марун, Витковски); 4:1 – 40, Хоффман (Коннолли, Экблад); 4:2 – 46, Стэмкос (Шаттенкирк, Хедман); 4:3 – 55, Жозеф (Верхаг, Гурде).