«Колорадо» обыграл «Миннесоту», Ничушкин отдал голевой пас Встреча прошла на домашней арене «Эвеланш».

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» – «Миннесота» завершился в пользу хозяев со счетом 4:2.

Отметим, что российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отдал голевой пас.

В другом матче дня «Аризона» проиграла «Бостону» (0:1). Единственную шайбу забросил Брэд Маршан., а российский голкипер «Брюинз» Ярослав Галак отразил все 35 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» – «Миннесота» – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы: 1:0 – 4, Рантанен (Макар, Маккиннон); 2:0 – 5, Бельмар (Калверт, Ничушкин); 2:1 – 10, Сутер; 2:2 – 28, Паризе (Сутер, Дамба); 3:2 – 38, Ландескуг (Маккиннон, Рантанен); 4:2 – 59, Грейвс.