«Лос-Анджелес» уступил «Эдмонтону», Ковальчук набрал одно очко Встреча прошла на домашней арене «Ойлерз».

Загрузка...

Хоккеисты «Эдмонтона» обыграли «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 6:5.

Весомый вклад в победу своей команды внес канадский нападающий Коннор Макдэвид, в активе которого гол, а также ассистентский хет-трик.

Отметим, что российский форвард «королей» Илья Ковальчук отдал голевую передачу.

Таким образом, его команда потерпела поражение в первом матче нового сезона. 9 октября «Лос-Анджелес» встретится с «Калгари».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» – «Лос-Анджелес» – 6:5 (2:3, 1:0, 3:2)

Голы: 1:0 – 1, Макдэвид (Клефбом, Драйзайтль); 1:1 – 4, Браун (Копитар); 1:2 – 9, Льюис (Клиффорд); 2:2 – 10, Нил (Клефбом, Макдэвид); 2:3 – 14, Копитар (Хаттон, Браун); 3:3 – 24, Кэссиан (Макдэвид, Драйзайтль); 3:4 – 43, Амадио (Льюис, Клиффорд); 4:4 – 45, Нюгорд (Хаас); 4:5 – 48, Даути (Копитар, Ковальчук); 5:5 – 50, Нерс (Юрчо); 6:5 – 53, Нил (Клефбом, Макдэвид).