Анже Копитар: Нельзя пропускать шесть голов и надеяться на победу - Советский спорт
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06 октября 2019 10:49Хоккей

Анже Копитар: Нельзя пропускать шесть голов и надеяться на победу

Нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар прокомментировал поражение команды в гостевом матче против «Эдмонтона» (5:6).

- Нельзя пропускать шесть голов и надеяться на победу. Конечно, пять забитых голов внушают оптимизм, но в обороне дела нам необходимо подчистить, - цитирует Копитара официальный сайт НХЛ.

Отметим, что эта встреча стала первым для тренера «Кингз» Тодда Маклеллана после того, как он был уволен из «Ойлерз» через 20 матчей после начала прошлого сезона.

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