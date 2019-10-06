Анже Копитар: Нельзя пропускать шесть голов и надеяться на победу

- Нельзя пропускать шесть голов и надеяться на победу. Конечно, пять забитых голов внушают оптимизм, но в обороне дела нам необходимо подчистить, - цитирует Копитара официальный сайт НХЛ.
Отметим, что эта встреча стала первым для тренера «Кингз» Тодда Маклеллана после того, как он был уволен из «Ойлерз» через 20 матчей после начала прошлого сезона.
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