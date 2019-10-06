Майк Бэбкок: Не был уверен, понимает ли Михеев, что я ему говорю, но он все сделал

- Я выпустил его в меньшинстве в овертайме. Я даже не был уверен, понимает ли он, что я ему говорю, но он все сделал и при этом выглядел хорошо. И это отлично. С каждым днем он становится все лучше, - цитирует Бэбкока официальный сайт НХЛ.
Добавим, что после трех матчей регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» набрав пять очков возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.
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