Нестрашил подписал контракт с магнитогорским «Металлургом» «Металлург» заключил контракт с чешским нападающим Андреем Нестрашилом.

Как сообщает пресс-служба магнитогорской команды, соглашение рассчитано до конца сезона 2019-2020.

Добавим, что 28-летний форвард начал сезон в составе клуба «Оцеларжи», набрав 4 (1+3) очка в двух матчах. В двух предыдущих сезонах Нестрашил играл за «Нефтехимик».

В сезоне-2016/17 нападающий провел 19 матчей в НХЛ за «Каролину», набрав 5 (1+4) очков, а также 39 игр в АХЛ за «Шарлотт Чекерз», отметившись 14 (5+9) баллами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Доброй пожаловать, Андрей! Публикация от «Metallurg» Magnitogorsk (@hcmetallurg) 6 Окт 2019 в 4:22 PDT

Кроме того, «Металлург» расторг контракт с канадским защитником Полом Постмой.