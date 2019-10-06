Нестрашил подписал контракт с магнитогорским «Металлургом»

Как сообщает пресс-служба магнитогорской команды, соглашение рассчитано до конца сезона 2019-2020.
Добавим, что 28-летний форвард начал сезон в составе клуба «Оцеларжи», набрав 4 (1+3) очка в двух матчах. В двух предыдущих сезонах Нестрашил играл за «Нефтехимик».
В сезоне-2016/17 нападающий провел 19 матчей в НХЛ за «Каролину», набрав 5 (1+4) очков, а также 39 игр в АХЛ за «Шарлотт Чекерз», отметившись 14 (5+9) баллами.
Кроме того, «Металлург» расторг контракт с канадским защитником Полом Постмой.
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