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06 октября 2019 17:15Хоккей

«Барыс» на своем льду обыграл «Северсталь»

Хоккеисты «Барыса» одержали победу над «Северсталью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Эрик Тангрэйди (3-я, 57-я и 60-я минуты), также по точному броску на свой счет записали Кертис Волк (2) и Роман Старченко (25). У гостей отличился Адам Лишка (36).

Добавим, что в следующем матче «Барыс» на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым», а «Северсталь» на своем льду примет «Спартак».

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