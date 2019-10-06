«Барыс» на своем льду обыграл «Северсталь» Хоккеисты «Барыса» одержали победу над «Северсталью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

Загрузка...

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Эрик Тангрэйди (3-я, 57-я и 60-я минуты), также по точному броску на свой счет записали Кертис Волк (2) и Роман Старченко (25). У гостей отличился Адам Лишка (36).

Добавим, что в следующем матче «Барыс» на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым», а «Северсталь» на своем льду примет «Спартак».