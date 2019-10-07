«Каролина» одержала волевую победу над «Тампой-Бэй» - Советский спорт
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07 октября 2019 06:30ХоккейЛипкин Антон

«Каролина» одержала волевую победу над «Тампой-Бэй»

У Свечникова две передачи, у Сергачева – одна.

«Каролина» выиграла у «Тампы-Бэй» (4:3 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча был признан защитник «ураганов» Дуги Хэмилтон, на счету которого гол и результативная передача.

Отметим, что после первого перерыва «молнии» выигрывали со счетом 3:1, но пропустили по шайбе в меньшинстве во втором и третьем периодах, а в овертайме защитник Джейккоб Славин принес «Каролине» победу.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников дважды ассистировал партнерам, защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев – один раз. Теперь у обоих по четыре голевых паса в сезоне.

Голкипер Андрей Василевский остался у гостей в запасе, а его партнер лучший бомбардир прошлого сезона Никита Кучеров не набрал очков во второй игре подряд.

В следующих матчах 8 октября «Каролина» сыграет в гостях с «Флоридой», а 10 октября «Тампа-Бэй» – с «Торонто».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Каролина» – «Тампа-Бэй» – 4:3 OT (1:3, 1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Пеши (Свечников), 2. Хаула, 34 (бол). Хэмилтон (Свечников), 53 (бол). Славин, 62 – Джонсон, 3. Шаттенкирк (Сергачев), 10 (бол). Стэмкос, 18.

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