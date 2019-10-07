Покер Манты принес «Детройту» победу над «Далласом» - Советский спорт
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07 октября 2019 06:38ХоккейЛипкин Антон

Покер Манты принес «Детройту» победу над «Далласом»

Худобин отразил 29 бросков.

«Детройт» выиграл у «Далласа» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча был признан форвард «красных крыльев» Энтони Манта, забросивший все шайбы хозяев, причем победную – за 54 секунды до финальной сирены.

Отметим, что после первого периода «звезды» вели в счете 2:0. У «Далласа» дубль сделал финн Роопе Хинтц. Голкипер команды Антон Худобин отразил 29 из 33 бросков и отметился голевой передачей.

Форвард «Далласа» Александр Радулов очков не набрал, но заработал двухминутное удаление и нанес два броска. Его партнер – Денис Гурьянов – за семь минут игрового времени добился показателя полезности «+1».

В следующих матчах 8 октября «Детройт» примет «Анахайм», а «Даллас» сыграет в гостях с «Вашингтоном».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Детройт» – «Даллас» – 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)
Голы: Манта, 21 (бол), 30. 41, 60 – Хинтц (Худобин), 11, 41. Сегин, 17.

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