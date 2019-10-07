Манта признан первой звездой дня в НХЛ Канадец сделал покер в матче с «Далласом».

Форвард «Детройта» Энтони Манта назван лучшим игроком воскресенья в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:3) 24-летний канадец сделал покер, забив все голы своей команды. Теперь на его счету 7 (5+2) очков в двух играх на старте сезона. Вместе с Остоном Мэттьюзом из «Торонто» Манта лидирует в списке лучших снайперов.

Второй звездой дня стал защитник «Каролины» Джейккоб Славин. 25-летний американец забил победный гол «ураганов» в матче с «Тампой-Бэй» (4:3 OT), отличившись во второй раз в сезоне.

Третьей звездой выбран нападающий «Далласа» Роопе Хинтц. 22-летний финн оформил дубль в ворота «Детройта».