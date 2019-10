Троц вышел на единоличное третье место по матчам среди тренеров в истории НХЛ

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц поднялся на единоличное третье место по проведенным матчам в истории НХЛ.

Barry Trotz is behind the bench for his 1,608th career regular-season game as an NHL head coach, passing longtime @NYIslanders skipper Al Arbour for sole possession of third place on the League’s all-time list. https://t.co/RCzch8ohYT #NHLStats #NHLFaceOff pic.twitter.com/2mylFnpeEX