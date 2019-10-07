Троц вышел на единоличное третье место по матчам среди тренеров в истории НХЛ Матч с «Виннипегом» стал 1608-м в тренерской карьере канадца.

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц поднялся на единоличное третье место по проведенным матчам в истории НХЛ.

Barry Trotz is behind the bench for his 1,608th career regular-season game as an NHL head coach, passing longtime @NYIslanders skipper Al Arbour for sole possession of third place on the League’s all-time list. https://t.co/RCzch8ohYT #NHLStats #NHLFaceOff pic.twitter.com/2mylFnpeEX — NHL Public Relations (@PR_NHL) October 6, 2019

Игра регулярного чемпионата с «Виннипегом» (4:1) стала для 57-летнего канадца 1608-й в его тренерской карьере в лиге. По этому показателю он опередил Эла Арбора, который возглавлял «Айлендерс» с 1973 по 1986 и с 1988 по 1994 годы.

Отметим, что Троц работает с «островитянами» с прошлого сезона. Ранее он тренировал в НХЛ «Нэшвилл» (1998-2014) и «Вашингтон» (2014-2018), с которым в сезоне-2017/2018 завоевал Кубок Стэнли.

Лидером по проведенным матчам остается Скотти Боумэн (2141), на втором месте Джоэл Кенневилл из «Флориды» (1638).