Кирилл Капризов: Уеду ли в НХЛ через год? Думаю, всем уже понятно Форвард ЦСКА задрафтован «Миннесотой».

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Форвард ЦСКА Кирилл Капризов высказался о возможном отъезде в НХЛ по окончании нынешнего сезона.

– Новый генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин с вами как-то контактировал?

– Пока еще лично нет, – сказал 22-летний игрок в интервью Sport24.ru.

– Слышали, что он собирается в ноябре–декабре приехать в Россию?

– Да, знаю.

– Вы поедете в НХЛ через год?

– Я думаю, всем уже все понятно. Ха-ха.

Напомним, на драфте 2015 года «Миннесота» выбрала Капризова в пятом раунде под общим 135-м номером.

В нынешнем сезоне Капризов возглавляет список бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ, набрав 18 (10+8) очков в 14 матчах.