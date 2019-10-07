Кирилл Капризов: Уеду ли в НХЛ через год? Думаю, всем уже понятно

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов высказался о возможном отъезде в НХЛ по окончании нынешнего сезона.
– Новый генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин с вами как-то контактировал?
– Пока еще лично нет, – сказал 22-летний игрок в интервью Sport24.ru.
– Слышали, что он собирается в ноябре–декабре приехать в Россию?
– Да, знаю.
– Вы поедете в НХЛ через год?
– Я думаю, всем уже все понятно. Ха-ха.
Напомним, на драфте 2015 года «Миннесота» выбрала Капризова в пятом раунде под общим 135-м номером.
В нынешнем сезоне Капризов возглавляет список бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ, набрав 18 (10+8) очков в 14 матчах.
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