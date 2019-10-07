Калниньш, Ларсен и Капризов признаны лучшими игроками недели в КХЛ Лучшим новичком стал Галимов.

КХЛ определила лучших игроков пятой недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем стал Янис Калниньш из «Йокерита». 27-летний латвиец помог команде одержать две победы в двух матчах, в которых он отразил 96,92 процента бросков при коэффициенте надежности 0,99 гола за игру.

Лучшим защитником назван Филип Ларсен из «Салавата Юлаева». 29-летний датчанин выиграл с командой два матча и набрал в них 6 (2+4) очков при общем показателе полезности «+5».

Лучшим форвардом выбран Кирилл Капризов из ЦСКА. 22-летний нападающий провел три матча, забросил четыре шайбы и сделал одну результативную передачу, добившись показателя полезности «+5». На счету Капризова хет-трик в матче со «Спартаком» (9:3), десять бросков и один силовой прием.

Лучшим новичком во второй раз в сезоне признан форвард «Ак Барса» Артем Галимов. 20-летний нападающий победил с командой во всех трех матчах и отметился в них двумя заброшенным шайбами. В среднем за матч он проводил на льду 13 минут 32 секунды, нанес четыре броска и провел три силовых приема.