«Сибири» хватило одной шайбы для победы над московским «Динамо»

Единственную шайбу на третьей минуте встречи забросил форвард Алексей Яковлев.
Отметим, что команды набрали на двоих всего шесть штрафных минут.
«Сибирь» одержала восьмую победу и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
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