«Сибири» хватило одной шайбы для победы над московским «Динамо» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Новосибирске обыграла московское «Динамо» – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Новости СМИ2 Единственную шайбу на третьей минуте встречи забросил форвард Алексей Яковлев. Отметим, что команды набрали на двоих всего шесть штрафных минут. «Сибирь» одержала восьмую победу и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.