«Витязь» добыл гостевую победу над рижским «Динамо» Таким образом, подмосковный клуб выиграл 12-й матч в сезоне.

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Хоккеисты «Витязя» обыграли рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей по шайбе забросили Евгений Артюхин и Павел Чернов. У «Динамо» это сделал Виталий Павлов.

9 октября «Витязь» сыграет с нижегородским «Торпедо», а команда из Риги в тот же день примет одноклубников из Москвы.

Добавим, что уступив в сегодняшнем матче, «Динамо» проиграло 8-й матч кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) – «Витязь» – 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы: Павлов (Сотниекс, Липсбергс), 07:38 – 1:0; Артюхин, 42:01 – 1:1; Чернов (Ержабек, Евсеенков), 55:19 – 1:2.