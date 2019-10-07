Олег Знарок – о победе над СКА: «Спартак» играл с ошибками, но показал характер

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился эмоциями после гостевой победы над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2).
«Тяжелая игра для нас. Естественно играли с ошибками, но показали характер, под шайбу ложились. Это дорого стоит. Молодцы. Обыграть такую команду.
то значит приятно обыграть СКА? Я два года работал с этими ребятами, они мне как родные. Приятные воспоминания были сегодня, но волновался я больше на Олимпиаде. Мне лет-то сколько, я столько работал. Если буду волноваться, но это будет передаваться ребятам», – цитирует специалиста Sport24.ru.
Следующий матч «Спартак» проведет 9 октября. В этот день команде предстоит матч с «Северсталью», а СКА днем позже встретится с «Автомобилистом».
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