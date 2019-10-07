Алексей Кудашов о матче со «Спартаком»: Ошибка в овертайме обернулась поражением Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Главный тренер СКА Алексей Кудашов дал комментарий после матча с московским «Спартаком» (2:3).

«Нахватали удалений в первом периоде. Потом вроде бы вытащили, но ошибка в овертайме обернулась поражением. Начиная со второго периода команда показывала хорошую игру. Ресурсы у нас есть, видим поступательное движение, которое позволит побеждать. В моменте с пропущенным голом в овертайме был ряд ошибок», – цитирует специалиста «РИА Новости».

Следующий матч «Спартак» проведет 9 октября. В этот день команде предстоит матч с «Северсталью», а СКА днем позже встретится с «Автомобилистом».