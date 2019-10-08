Голевые передачи Тарасенко и Барбашева помогли «Сент-Луису» обыграть «Торонто»

Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-эндаО главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных.07.10.2019 09:30Фигурное катаниеТигай Лев
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.07.05.2019 13:00БиатлонТигай Лев
Адесанья вырубил Уиттакера и стал чемпионом. Лучшие моменты турнира UFC 243 (видео)В Мельбурне (Австралия) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 243. 06.10.2019 09:30ММАВащенко Сергей
Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-ПетербургеДаниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1.22.09.2019 20:00ТеннисМысин Николай
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиацияНа летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30БиатлонВолохов Юрий
Отставка Хохлова и фиаско Гончаренко. Чем запомнился 12-й тур«Советский спорт» рассказывает о главных событиях прошедшего тура РПЛ.07.10.2019 08:00ФутболБезъязычный Алексей
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулитФинал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года.10.09.2019 17:30ТеннисАндронов Алексей
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезонаОткрытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона?11.09.2019 14:00ТеннисМысин Николай
Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила ХалепЕкатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп.30.09.2019 20:30ТеннисМысин Николай
Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибкиБоксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту».22.09.2019 13:30БоксУсачев Владислав