Голевые передачи Тарасенко и Барбашева помогли «Сент-Луису» обыграть «Торонто» «Сент-Луис» одержал волевую победу над «Торонто» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 3:2.

Шайбы в составе «Блюз» заброшенными шайбами отметились Оскар Сундквист (29-я минута), Брэйден Шенн (40) и Алекс Пьетранджело (48). Форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев отметились результативными передачами. У «Мэйпл Лифс» точными бросками отличились Фредерик Готье (32) и Вильям Нюландер (32).

Отметим, что российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провел на льду 14 минут 42 секунды и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Добавим, что в следующем матче «Сент-Луис» в гостях сыграет против «Оттавы», а «Торонто» дома встретится с «Тампой-Бэй».