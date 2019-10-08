«Коламбус» на своем льду одержал над «Баффало»

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Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибкиБоксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту».22.09.2019 13:30БоксУсачев Владислав
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.27.03.2019 09:00БиатлонВолохов Юрий
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Евгений Ловчев: Получится ли у Тедеско? Об этом знают только Федун и ЦорнОбозреватель «Советского спорта» подводит итоги 12-го тура РПЛ, хвалит Карпина, недоумевает по поводу состава «Спартака» и критикует новое поколение тренеров.07.10.2019 19:40ФутболЗибрак Артем
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Лучшие три трикселя в истории. Туктамышева превзошла Кихиру, Лю и даже АсадуНа скромном внутреннем турнире в Петербурге Елизавета Туктамышева установила рекорд: таких идеальных трех тройных акселей женщины не прыгали никогда.28.09.2019 14:30Фигурное катаниеТигай Лев