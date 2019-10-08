«Коламбус» на своем льду одержал над «Баффало» «Коламбус» в овертайме обыграл «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:3.

Загрузка... В составе «Блю Джекетс» заброшенными шайбами отметились Оливер Бьеркстранд (19-я минута), Кэм Аткинсон (20), Ник Фолиньо (47) и Александр Тексье (63). У «Сэйбрз» точными бросками отличились Маркус Юханссон (22), Джефф Скиннер (32) и Виктор Олофссон (59). Добавим, что в следующем матче «Коламбус» на своем льду встретится с «Анахаймом», а «Баффало» дома примет «Монреаль».