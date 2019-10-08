Овечкин произвел символический бросок на бейсбольном матче (видео) Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин посетил матч MLB между «Вашингтон Нэшнлс» и «Лос-Анджелес Доджерс» (6:1).

Перед игрой 34-летний капитан «Кэпиталз» поприветствовал некоторых игроков «Нэшнлс», а затем сделал символический бросок.

Добавим, что в текущем сезоне Овечкин провел три встречи в регулярном чемпионате, записав на свой счет одну заброшенную шайбу.