Овечкин произвел символический бросок на бейсбольном матче (видео)

Перед игрой 34-летний капитан «Кэпиталз» поприветствовал некоторых игроков «Нэшнлс», а затем сделал символический бросок.
Добавим, что в текущем сезоне Овечкин провел три встречи в регулярном чемпионате, записав на свой счет одну заброшенную шайбу.
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