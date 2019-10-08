Евгений Кузнецов: Когда часто играешь, наверное, не всегда осознаешь, как это круто - Советский спорт
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08 октября 2019 08:20Хоккей

Евгений Кузнецов: Когда часто играешь, наверное, не всегда осознаешь, как это круто

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от своего первого матча в новом сезоне НХЛ.

- Я жду этого с нетерпением. Лето для меня получилось непростым. Нелегко смотреть матчи сверху или по ТВ. Когда часто играешь, наверное, не всегда осознаешь, как это круто - разминаться перед игрой, проходить через весь процесс и играть в хоккей. После нескольких пропущенных игр намного лучше понимаешь, насколько легче, лучше и круче играть в хоккей, а не просто тренироваться, - приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что российский форвард «Кэпиталз» пропустил три первые встречи регулярного чемпионата из-за дисквалификации - проба, взятая у Кузнецова 26 мая во время чемпионата мира в Словакии дала положительный результат на кокаин.

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