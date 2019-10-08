«Адмирал» объявил о подписании контракта с Осиповым - Советский спорт
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08 октября 2019 09:44Хоккей

«Адмирал» объявил о подписании контракта с Осиповым

Защитник Александр Осипов продолжит карьеру в «Адмирале».

Как сообщает пресс-служба клуба, одностороннее соглашение с 30-летним защитником подписано до конца текущего сезона.

Отмечается, что игрок обороны уже прибыл во Владивосток, прошел медосмотр и приступил к тренировкам с командой.

Добавим, что за «Адмирал» Александр Осипов будет выступать под номером 8.

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