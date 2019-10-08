Майк Бэбкок: Победа в третьем периоде стояла на кону, но «Сент-Луис» смог ее добыть, а мы нет Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок прокомментировал поражение команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луису» (2:3).

- У них хорошая команда, у нас хорошая команда. У нас были очень хорошие шансы. В конечном счете, хорошие команды находят способ победить. Победа в третьем периоде стояла на кону, но они смогли ее добыть, а мы нет, - приводит слова Бэбкок официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в следующем матче чемпионата «Торонто» на своем льду встретится с «Тампой-Бэй».