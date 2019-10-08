Дмитрий Орлов: Кузнецов постарается сыграть лучше, чем в прошлом году

- Все знают, что происходит и, конечно, он постарается сыграть лучше, чем в прошлом году. В тренировочном лагере он порхал по льду, а также красиво играл в выставочных матчах. С ним весело проводить время, у него хорошее чувство юмора, он всегда был отличным партнером. Он всем нравится, и его все любят. Завтра его ждет важный вечер, - цитирует Орлова официальный сайт НХЛ.
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