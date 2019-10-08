«Нефтехимик» разорвал контракт с Райкелом Днем ранее канадец отметил свое 25-летие.

«Нефтехимик» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Кёрби Райкелом по взаимному соглашению сторон.

В нынешнем сезоне форвард провел семь матчей, в которых нанес девять бросков и получил шесть штрафных минут. В среднем хоккеист проводил на льду 11 минут 37 секунд.

«Мы благодарим Кёрби за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – написано на сайте нижнекамцев.

Ранее Райкел провел 43 матча в НХЛ за «Коламбус», «Монреаль» и «Калгари».