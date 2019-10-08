«Йокерит» отыгрался с 0:2 и победил «Сочи» - Советский спорт
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08 октября 2019 21:04ХоккейКоноплев Александр

«Йокерит» отыгрался с 0:2 и победил «Сочи»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» дома нанес поражение «Сочи» – 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).

Примечательно, что гости после первых 40 минут вели со счетом 0:2 (отличились Дмитрий Лугин и Шон Коллинз), однако хозяева усилиями Йессе Йоэнсуу и Петера Регина перевели игру в овертайм. В нем победу «Йокериту» принес Микко Лехтонен (63:33).

Финский клуб с семью победами занимает седьмое место на Западе КХЛ. «Сочи» – девятый с десятью поражениями.

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