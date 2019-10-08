«Йокерит» отыгрался с 0:2 и победил «Сочи»

Примечательно, что гости после первых 40 минут вели со счетом 0:2 (отличились Дмитрий Лугин и Шон Коллинз), однако хозяева усилиями Йессе Йоэнсуу и Петера Регина перевели игру в овертайм. В нем победу «Йокериту» принес Микко Лехтонен (63:33).
Финский клуб с семью победами занимает седьмое место на Западе КХЛ. «Сочи» – девятый с десятью поражениями.
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