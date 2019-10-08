Евгений Малкин: Спортсмены не должны лезть в политику. Это не наша среда Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Малкин прокомментировал скандальное интервью Артемия Панарина, в котором тот раскритиковал российскую политическую систему.

Хоккеист подчеркнул, что действующие спортсмены далеки от таких спорных тем.

– Если честно, мое мнение: Панарин сам себе немного противоречит. Если я четко помню его интервью, Артемию не нравится, когда болельщики ему советуют, как играть в хоккей. Пишут люди, которые хоккеистами никогда не были, не брали клюшку в руки. Но советуют в комментариях, что надо делать.

Панарин говорит, что так нельзя, это неправильно. Но ведь и мы не должны лезть в политику. Это тоже неправильно. Это не наша среда. Мы вообще от этого далеки.

Я не могу судить об общей картине, потому что у меня жизнь так сложилась. У меня окружение другое. И мое видение жизни немножко другое. Потому что у меня такие условия создались за счет хоккея, который мне дал большой контракт, деньги. Поэтому я не могу давать правильную оценку, – приводит слова Малкина «Матч ТВ».