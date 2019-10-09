«Алтай» и «Сибирские снайперы» получили 258 минут штрафа за матч Матч Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Алтай» – «Сибирские снайперы» завершилась двумя массовыми драками игроков.

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По ее итогам восемь хоккеистов получили штраф за драку и дисциплинарный до конца игры (5+20). В итоге «Алтай» завершил игру с 124 минутами штрафного времени, а «Сибирские снайперы» – с 134.

Отметим, что 9 октября эти клубы снова сыграют в Усть-Каменогорске.