«Каролина» победила «Флориду», Бобровский пропустил четыре гола и был заменен - Советский спорт
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09 октября 2019 09:04ХоккейЛипкин Антон

«Каролина» победила «Флориду», Бобровский пропустил четыре гола и был заменен

У Свечникова снова две передачи.

«Каролина» обыграла «Флориду» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «ураганов» Андрей Свечников в третьей игре подряд отметился двумя результативными передачами.

Голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил в первом периоде 10 из 14 бросков по своим воротам и был заменен на Сэмуэла Монтембо.

Один из голов «Флориды» на счету форварда Евгения Дадонова, который завершил игру с показателем полезности «–2».

А первой звездой матча был признан нападающий «Каролины» Райан Дзингел, у которого дубль.

«Каролина» одержала четвертую победу со старта сезона и возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата.

В следующих матчах 11 октября «Каролина» примет «Айлендерс», а «Флорида» сыграет в гостях с «Баффало».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Флорида» – «Каролина» – 3:6 (0:4, 1:1, 2:1)
Голы: Уигар, 24. Яндл, 50 (бол). Дадонов, 56 (бол) – Стаал, 7. Терявяйнен, 12. Хэмилтон (Свечников), 16. Дзингел (Свечников), 19 (бол), 22. Ахо, 59.

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