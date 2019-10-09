«Питтсбург» проиграл «Виннипегу» Малкин не играл из-за травмы, Куликов – из-за рождения ребенка.

«Виннипег» выиграл в гостях у «Питтсбурга» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «Джетс» Марк Шайфли, на счету которого три результативные передачи.

У «Питтсбург» не играл форвард Евгений Малкин, а у «Виннипега» отсутствовал в составе защитник Дмитрий Куликов, которому клуб предоставил отдых в связи с рождением ребенка.

Форвард «Детройта» Евгений Свечников остался в запасе.

Отметим, что «Виннипег» одержал первую гостевую победу над «Питтсбургом» с 2006 года.

В другом матче «Анахайм» выиграл в гостях у «Детройта» (3:1).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Виннипег» – 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Голы: Кросби, 1 – Хейнола, 6. Элерс, 10. Пулмэн, 21. Пионк, 32.

«Детройт» – «Анахайм» – 1:3 (0:0, 1:0, 3:0)

Голы: Гронек, 40 – Ракелль, 45. Ричи, 50. Сильверберг, 50.