Три очка Ковальчука принесли «Лос-Анджелесу» победу над «Калгари» - Советский спорт
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09 октября 2019 10:01ХоккейЛипкин Антон

Три очка Ковальчука принесли «Лос-Анджелесу» победу над «Калгари»

«Короли» одержали первую победу в сезоне.

«Лос-Анджелес» победил «Калгари» (4:3 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «королей» Илья Ковальчук отметился первой заброшенной шайбой в сезоне и двумя результативными передачами. В том числе он поучаствовал в победном голе защитника Дрю Даути.

А первой звездой матча был признан форвард «огоньков» Мэттью Ткачук, у которого дубль и передача.

«Лос-Анджелес» одержал первую победу в сезоне и теперь 9 октября сыграет в гостях с «Ванкувером». На следующий день «Калгари» также в гостях проведет матч с «Далласом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Калгари» – «Лос-Анджелес» – 3:4 OT (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)
Голы: Ткачук, 31, 59. Хэнифин, 34 – Тоффоли (Ковальчук), 3. Уолкер, 18. Ковальчук, 24. Даути (Ковальчук), 61 (бол).

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