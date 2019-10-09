«Ак Барс» о драке Мисюль – Кормье: Считаем, что по очкам победил Патрис

«Ак Барс» выложил видео драки между форвардом команды Патрисом Кормье и защитником «Локомотива» Даниилом Мисюлем.
После обмена ударами 18-летний российский игрок обороны уложил канадца на лед, однако в казанском клубе считают, что победителем драки вышел Кормье.
«Считаем, что по очкам победил Патрис, а партер нам не особо интересен», – говорится в подписи к посту в инстаграме.
Отметим, что Мисюль и Кормье подрались на восьмой минуте первого периода при счете 1:0 в пользу «Ак Барса» и получили по пять минут штрафа.
«Ак Барс» в итоге одержал победу со счетом 4:0 и продолжает лидировать в Восточной конференции.
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