Иван Проворов: Молодые игроки не требуют высоких зарплат, а заслуживают их

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов высказался о том, что в последнее время молодые игроки в НХЛ сразу после завершения контрактов новика хотят подписать многомиллионные соглашения.
«Игроки этого не требуют, а заслуживают, – приводят «Известия» слова 22-летнего игрока обороны. – Просто сейчас молодые хоккеисты с первых лет на уровне НХЛ начинают приносить огромную пользу своим командам и играют на лидирующих позициях – в первой паре защитников или первых двух тройках нападения. Поэтому я думаю, что это все заслуженно».
Напомним, перед началом регулярного чемпионата Проворов подписал с «Филадельфией» шестилетний контракт с зарплатой 6,75 миллиона долларов, став самым высокооплачиваемым российским защитником в истории НХЛ.
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