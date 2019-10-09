Иван Проворов: Молодые игроки не требуют высоких зарплат, а заслуживают их Российский защитник подписал контракт с «Филадельфией» с зарплатой в 6,75 миллиона долларов.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов высказался о том, что в последнее время молодые игроки в НХЛ сразу после завершения контрактов новика хотят подписать многомиллионные соглашения.

«Игроки этого не требуют, а заслуживают, – приводят «Известия» слова 22-летнего игрока обороны. – Просто сейчас молодые хоккеисты с первых лет на уровне НХЛ начинают приносить огромную пользу своим командам и играют на лидирующих позициях – в первой паре защитников или первых двух тройках нападения. Поэтому я думаю, что это все заслуженно».

Напомним, перед началом регулярного чемпионата Проворов подписал с «Филадельфией» шестилетний контракт с зарплатой 6,75 миллиона долларов, став самым высокооплачиваемым российским защитником в истории НХЛ.