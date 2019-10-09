Эвандер Кейн: Посмотрите на голы, которые пропускает «Сан-Хосе» Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (2:5).

- Нас убивают голы в наши ворота. Посмотрите на голы, которые мы пропускаем. Мы проводим три-четыре смены в чужой зоне, ловим кураж, доминируем, а потом хотим сыграть красиво, пропускаем атаку и соперник забивает. А потом делаем то же самое еще раз. Все дело в ужасных потерях. Надо уже разобраться, как мы хотим играть

Добавим, что ы этой встрече, которая стала для Кейна первой в составе «Шаркс» после отбытия трехматчевой дисквалификации, отметился заброшенной шайбой.