Эвандер Кейн: Посмотрите на голы, которые пропускает «Сан-Хосе»

- Нас убивают голы в наши ворота. Посмотрите на голы, которые мы пропускаем. Мы проводим три-четыре смены в чужой зоне, ловим кураж, доминируем, а потом хотим сыграть красиво, пропускаем атаку и соперник забивает. А потом делаем то же самое еще раз. Все дело в ужасных потерях. Надо уже разобраться, как мы хотим играть
Добавим, что ы этой встрече, которая стала для Кейна первой в составе «Шаркс» после отбытия трехматчевой дисквалификации, отметился заброшенной шайбой.
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