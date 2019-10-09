«Нефтехимик» проиграл «Куньлуню», потерпев пятое поражение подряд - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 октября 2019 17:10Хоккей

«Нефтехимик» проиграл «Куньлуню», потерпев пятое поражение подряд

«Куньлунь» переиграл «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В составе китайской команды заброшенными шайбами отличились Эндрю Миллер (3-я минута) и Жильбер Брюле (10). У нижнекамского клуба отличился Ильдар Шиксатдаров (48).

Отметим, что это поражение стало для «Нефтехимика» пятым подряд.

Добавим, что в следующем матче команды вновь сыграют между собой.

Подъем в Пекине. Хачанов и Касаткина удачно отыграли в Китае Экс-первые ракетки России Карен Хачанов и Дарья Касаткина прервали свои серии поражений, успешно выступив в столице Китая. Касаткина добралась до четвертьфинала, Хачанов – чуть не вышел в финал. 06.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Джокович обыграл Шаповалова в первом раунде турнира в Шанхае Рублев обыграл Миллмана за 64 минуты Хачанов победил Фрица в Шанхае и вышел на Фоньини
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Синицына выиграла короткую программу на Гран-при среди юниоров в Италии Медведева выиграла предсезонный турнир в Шанхае Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха
Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают? Российский боец Шамиль Шахбулатов рассказал о победе над Расулом Мирзаевым на турнире ACA 99. 29.09.2019 08:00 ММА Усачев Владислав
Магомед Исмаилов: Какой ущерб нанес мне Фролов? У меня болят кулаки Российский боец ММА Магомед Исмаилов сказал, что с большим уважением относится к Артему Фролову, которого он победил на турнире в Москве. 28.09.2019 16:30 ММА Усачев Владислав
Александр Егоров: Увы, я не знаю, что такое «хештег» Глава департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал работу своих подопечных в матчах 12-го тура РПЛ, а также некоторые спорные эпизоды и скандальные ситуации. 07.10.2019 20:30 Футбол Мощенко Захар
Как спасать Овечкина и его «Вашингтон»? «Вашингтон» проиграл и второй домашний матч нового сезона, на сей раз «Далласу» - 3:4. 09.10.2019 13:25 Хоккей Славин Виталий
Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным Российский боксер и чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79.7 кг) Дмитрий Бивол рассказал о предстоящем поединке против доминиканца Ленина Кастильо. 08.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
СКА проиграл «Спартаку». Похоже, у Кудашова появился «комплекс Знарка» СКА и «Спартак» выдали крутой матч. 07.10.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван
Новости
17:10 Хоккей «Нефтехимик» проиграл «Куньлуню», потерпев пятое поражение подряд
16:51 Футбол Сергей Кирьяков: Шотландцы в любом случае будут выходить и биться
16:33 Футбол Лионель Месси: Я хотел, чтобы Роналду остался в «Реале»
16:23 Хоккей Лучшие голы пятой недели КХЛ (видео)
16:06 Хоккей Моисеев дисквалифицирован после обращения «Сибири» в СДК КХЛ
16:00 Хоккей Тодд Маклеллан: Неважно, 35 вам лет или 20, нужно найти способ прогрессировать
15:54 Хоккей Уэйн Симмондс: Надеюсь, что хотя бы кто-то будет рад меня видеть в Филадельфии
15:47 Футбол Андрей Канчельскис: Проблем в матче с Шотландией у сборной России не будет
15:43 Футбол Топ-5 сейвов 8-го тура АПЛ (видео)
15:23 Теннис Джокович обыграл Шаповалова в первом раунде турнира в Шанхае
15:21 Формула-1 Хельмут Марко: В 2020 году у «Ред Булл» могут быть такие же моторы, как у «Мерседеса» с «Феррари»
15:12 Футбол Моуринью может возглавить «Тоттенхэм»
15:06 Баскетбол Воронов вошел в символическую сборную второй недели Единой лиги ВТБ
14:59 Хоккей Эвандер Кейн: Посмотрите на голы, которые пропускает «Сан-Хосе»
14:56 Футбол Марк-Андре тер Штеген: Мы с Нойером поддержим друг друга в любом случае
14:44 Самбо Самбист Денис Такий: Надеемся, что на чемпионате мира сумеем удивить соперников из России
14:35 Теннис Александрова победила Плишкову в Линце
14:26 Хоккей Марло согласился вернуться в «Сан-Хосе»
14:19 ММА Федор Емельяненко: Квинтон - живая легенда
14:18 Хоккей Иван Проворов: Молодые игроки не требуют высоких зарплат, а заслуживают их
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика