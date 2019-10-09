«Нефтехимик» проиграл «Куньлуню», потерпев пятое поражение подряд «Куньлунь» переиграл «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

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В составе китайской команды заброшенными шайбами отличились Эндрю Миллер (3-я минута) и Жильбер Брюле (10). У нижнекамского клуба отличился Ильдар Шиксатдаров (48).

Отметим, что это поражение стало для «Нефтехимика» пятым подряд.

Добавим, что в следующем матче команды вновь сыграют между собой.