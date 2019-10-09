«Нефтехимик» проиграл «Куньлуню», потерпев пятое поражение подряд

В составе китайской команды заброшенными шайбами отличились Эндрю Миллер (3-я минута) и Жильбер Брюле (10). У нижнекамского клуба отличился Ильдар Шиксатдаров (48).
Отметим, что это поражение стало для «Нефтехимика» пятым подряд.
Добавим, что в следующем матче команды вновь сыграют между собой.
Подъем в Пекине. Хачанов и Касаткина удачно отыграли в Китае Экс-первые ракетки России Карен Хачанов и Дарья Касаткина прервали свои серии поражений, успешно выступив в столице Китая. Касаткина добралась до четвертьфинала, Хачанов – чуть не вышел в финал. 06.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают? Российский боец Шамиль Шахбулатов рассказал о победе над Расулом Мирзаевым на турнире ACA 99. 29.09.2019 08:00 ММА Усачев Владислав Магомед Исмаилов: Какой ущерб нанес мне Фролов? У меня болят кулаки Российский боец ММА Магомед Исмаилов сказал, что с большим уважением относится к Артему Фролову, которого он победил на турнире в Москве. 28.09.2019 16:30 ММА Усачев Владислав Александр Егоров: Увы, я не знаю, что такое «хештег» Глава департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал работу своих подопечных в матчах 12-го тура РПЛ, а также некоторые спорные эпизоды и скандальные ситуации. 07.10.2019 20:30 Футбол Мощенко Захар Как спасать Овечкина и его «Вашингтон»? «Вашингтон» проиграл и второй домашний матч нового сезона, на сей раз «Далласу» - 3:4. 09.10.2019 13:25 Хоккей Славин Виталий Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным Российский боксер и чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79.7 кг) Дмитрий Бивол рассказал о предстоящем поединке против доминиканца Ленина Кастильо. 08.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав СКА проиграл «Спартаку». Похоже, у Кудашова появился «комплекс Знарка» СКА и «Спартак» выдали крутой матч. 07.10.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван