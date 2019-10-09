«Трактор» вырвал победу в матче с московским «Динамо» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Челябинске нанес поражение московскому «Динамо» – 3:2 (0:0, 1:0, 2:2).

Победную шайбу за 139 секунд до финальной сирены забросил Ярослав Косов. Он же стал автором второго гола хозяев в этой встрече.

Форвард бело-голубых Вадим Шипачев отметился шайбой, набрав 16-е очко в сезоне.

«Трактор» одержал восьмую победу и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Востока КХЛ.

«Динамо» с девятью поражениями в сезоне занимает пятое место на Западе лиги.