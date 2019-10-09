«Барыс» на выезде взял верх над «Салаватом Юлаевым» «Салават Юлаев» проиграл «Барысу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2.

В составе уфимской команды заброшенной шайбой отметился Сакари Маннинен (35-я минута). У казахского клуба точными бросками отличились Даррен Диц (12) и Кертис Валк (45).

После этой игры «Барыс», одержавший третью победу к ряду, набрал 20 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 17 очков, расположился на шестом месте.

В следующем матче регулярного чемпионата «Салават Юлаев» в гостях сыграет с «Торпедо», а «Барыс» на выезде встретится с «Сибирью».