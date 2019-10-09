Владимир Крикунов: В целом ребята хорошо выглядели в матче с «Трактором» Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение команды в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:3).

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– Обидно проигрывать так, когда ты уступаешь 0:2, сравниваешь счет и буквально за пару минут до конца пропускаешь гол. При всем этом у нас были практически стопроцентные моменты, вратарь «Трактора», конечно, тоже здорово сыграл. Вадим Шипачев с линии ворот не забил, Владимир Брюквин тоже, Микс Индрашис обыграл вратаря и бросил в штангу… Надо все-таки забивать, двух голов мало. Но в целом ребята хорошо выглядели сегодня, были моменты, была игра. Готовимся дальше, – приводит слова Крикунова официальный сайт КХЛ.

Добавим, что «Динамо» с девятью поражениями в сезоне занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.