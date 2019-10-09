«Торпедо» одержало волевую победу над «Витязем» - Советский спорт
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09 октября 2019 21:45Хоккей

«Торпедо» одержало волевую победу над «Витязем»

«Витязь» проиграл «Торпедо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:4.

В составе нижегородской команды заброшенными шайбами отличились Куинтон Хауден, Дамир Жафяров, Михаил Орлов и Михаил Варнаков. У подмосковного клуба точными бросками отметились Иван Ларичев и Пекка Йормакка.

После этой игры «Витязь», имея в активе 25 очков, расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо», набрав 20 очков, занимает четвертое место.

В следующем матче «Торпедо» дома сыграет против «Салавата Юлаева», а «Витязь» на своем льду встретится с минским «Динамо».

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