«Северсталь» в Череповце обыграла «Спартак» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Череповце обыграла «Спартак» – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2).

Новости СМИ2 В составе победителей отличились Сергей Монахов (11:28), Владислав Провольнев (38:00) и Герман Грачев (46:00). У проигравших забрасывали Артем Федоров (53:02) и Яков Рылов (59:40). «Спартак» потерпел десятое поражение в 17 матчах. Красно-белые занимают шестое место на Западе КХЛ. «Северсталь» с семью победами поднялась на девятое место.