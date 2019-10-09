«Северсталь» в Череповце обыграла «Спартак»

В составе победителей отличились Сергей Монахов (11:28), Владислав Провольнев (38:00) и Герман Грачев (46:00).
У проигравших забрасывали Артем Федоров (53:02) и Яков Рылов (59:40).
«Спартак» потерпел десятое поражение в 17 матчах. Красно-белые занимают шестое место на Западе КХЛ.
«Северсталь» с семью победами поднялась на девятое место.
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