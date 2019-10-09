Рижское «Динамо» победило минское

Две шайбы в составе победителей забросил Картер Эштон.
Для рижан это четвертая победа в сезоне. Они занимают последнее место на Западе КХЛ.
Для минчан это поражение стало девятым. Они – восьмые.
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