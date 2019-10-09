Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом - Советский спорт
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09 октября 2019 22:11ХоккейКоноплев Александр

Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом

Легенда футбола будет играть в четвертой лиге.

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех начал хоккейную карьеру. Он подписал контракт с английским клубом «Гилдфорд Феникс». Дебют бывшего футболиста ожидается 13 октября.

– Рад шансу сыграть за «Феникс». Надеюсь, смогу помочь этой молодой команде и постараюсь выиграть с ней максимум матчей. Я люблю смотреть хоккей и сам в него играл, будучи ребенком, – приводит слова Чеха официальный сайт клуба.

«Гилфорд» выступает во четвертой английской лиге. Команда выиграла оба матча на старте сезона.

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