Варнаков четвертым забросил 200 шайб в КХЛ

Он стал четвертым игроком, достигшим этой отметки. Больше него забрасывали Сергей Мозякин (390), Данис Зарипов (272) и Найджел Доус (254).
Всего на счету хоккеиста 367 очков в 647 матчах.
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