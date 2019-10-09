Варнаков четвертым забросил 200 шайб в КХЛ Нападающий «Торпедо» Михаил Варнаков в матче с «Витязем» забросил 200-ю шайбу в КХЛ (из них 20 в плей-офф).

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Он стал четвертым игроком, достигшим этой отметки. Больше него забрасывали Сергей Мозякин (390), Данис Зарипов (272) и Найджел Доус (254).

Всего на счету хоккеиста 367 очков в 647 матчах.