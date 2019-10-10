«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси», Проворов набрал два очка Встреча прошла на домашней арене «Флайерз».

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В матче регулярного чемпионата НХЛ игроки «Филадельфии» разгромили хоккеистов «Нью-Джерси» со счетом 4:0.

В составе победителей два очка набрал российский защитник Иван Проворов. Он забросил шайбу и отдал голевой пас. Также по голу забили Шон Кутюрье, Кевин Хейз и Трэвис Конекни.

Добавим, что российский форвард «Дэвилз» Никита Гусев отыграл почти 18 минут.

Таким образом, «Нью-Джерси» потерпел третье поражение кряду, а «Филадельфия» выиграла второй матч подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» – «Нью-Джерси» – 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Голы:

1:0 – 29, Проворов (Конекны, Нисканен)

2:0 – 40, Кутюрье (Проворов, Линдблум)

3:0 – 40, Хэйс (Жиру)

4:0 – 51, Конекни