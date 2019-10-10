«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси», Проворов набрал два очка - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 октября 2019 06:12ХоккейГичунцев Артур

«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси», Проворов набрал два очка

Встреча прошла на домашней арене «Флайерз».

В матче регулярного чемпионата НХЛ игроки «Филадельфии» разгромили хоккеистов «Нью-Джерси» со счетом 4:0.

В составе победителей два очка набрал российский защитник Иван Проворов. Он забросил шайбу и отдал голевой пас. Также по голу забили Шон Кутюрье, Кевин Хейз и Трэвис Конекни.

Добавим, что российский форвард «Дэвилз» Никита Гусев отыграл почти 18 минут.

Таким образом, «Нью-Джерси» потерпел третье поражение кряду, а «Филадельфия» выиграла второй матч подряд.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Филадельфия» – «Нью-Джерси» – 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Голы:

1:0 – 29, Проворов (Конекны, Нисканен)

2:0 – 40, Кутюрье (Проворов, Линдблум)

3:0 – 40, Хэйс (Жиру)

4:0 – 51, Конекни

На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Джокович обыграл Шаповалова в первом раунде турнира в Шанхае Рублев обыграл Миллмана за 64 минуты Хачанов победил Фрица в Шанхае и вышел на Фоньини
Возвращение Корешкова и Токова, юбилейный турнир в Грозном. На этой неделе в ММА скучно не будет На этой неделе пройдут несколько крупных турниров в США, России и Австралии. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках начала октября. 30.09.2019 17:00 ММА Ващенко Сергей
Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев
Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают? Российский боец Шамиль Шахбулатов рассказал о победе над Расулом Мирзаевым на турнире ACA 99. 29.09.2019 08:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Узбекский боец скончался после выступления в российском промоушене Жамалдаев проиграл Фроесу и потерял титул чемпиона ACA Фроес перевесил Жамалдаева перед чемпионским боем на турнире ACA 100 в Грозном
Медведев отправился за новым «Мастерсом». Даниил выиграл первый матч в Шанхае Даниил Медведев успешно стартовал на «Мастерсе» в Шанхае. Во вторник он разгромил британца Кэморона Норри (6:3, 6:1) и вышел в третий круг. 08.10.2019 20:15 Теннис Мысин Николай
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Подъем в Пекине. Хачанов и Касаткина удачно отыграли в Китае Экс-первые ракетки России Карен Хачанов и Дарья Касаткина прервали свои серии поражений, успешно выступив в столице Китая. Касаткина добралась до четвертьфинала, Хачанов – чуть не вышел в финал. 06.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Корешков не смог добить Ларкина и проиграл, Токов порадовал Федора (видео) В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 229. Анатолий Токов победил своего соперника, а Андрей Корешков проиграл Лоренцу Ларкину. 05.10.2019 06:30 ММА Ващенко Сергей
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
У Радулова и Кучерова плохой старт: проигрывают и набирают мало очков «Советский спорт» рассказывает о матчах дня. 07.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван
Новости
06:48 Футбол Головин дисквалифицирован на один матч
06:29 Футбол Источник: Пилипчук не подписывал контракт со «Спартаком»
06:12 Хоккей «Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси», Проворов набрал два очка
01:40 Футбол УЕФА не планирует перестать разводить Россию и Украину при жеребьевках
01:20 Футбол Александр Мостовой: Вряд ли Соболеву и Чистякову дадут шанс
01:00 Футбол Дмитрий Булыкин: Дзюба заведет партнеров в матче с Шотландией
00:40 Футбол Сергей Балахнин: Россия способна спокойно обыгрывать Шотландию
00:11 Футбол Источник: Пилипчук подписал контракт со «Спартаком»
23:38 Футбол Германия упустила победу в матче с Аргентиной
23:18 Футбол «Аякс» получит 750 билетов на матч с «Челси»
23:03 Футбол Экс-игрок сборной Украины: Я бы не критиковал украинцев в чемпионате России
22:56 Футбол Гнабри раньше всех забил 10 мячей за сборную Германии
22:44 Хоккей Варнаков четвертым забросил 200 шайб в КХЛ
22:11 Хоккей Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом
21:59 Хоккей Рижское «Динамо» победило минское
21:56 Баскетбол «Локомотив-Кубань» нанес поражение «Венеции»
21:46 Хоккей «Северсталь» в Череповце обыграла «Спартак»
21:45 Хоккей «Торпедо» одержало волевую победу над «Витязем»
21:32 Баскетбол УНИКС на своей площадке обыграл «Олимпию» в матче Кубка Европы
21:25 Футбол Гол Шейдаева принес Азербайджану победу над Бахрейном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика