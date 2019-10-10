«Ванкувер» разгромил «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 8:2 Встреча прошла на домашней арене «Кэнакс».

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Сегодня, 10 октября хоккеисты «Ванкувера» прервали серию из двух поражений подряд. Команда на домашнем льду обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 8:2.

В составе «королей» лучшим оказался американец Джей Ти Миллер. Он отдал три голевых передачи и забросил шайбу. Еще один игрок «Кэнакс» – Брэндон Статтер – набрал 3 (2+1) очка.

Отметим, что российский форвард гостей Илья Ковальчук отыграл 18 минут и завершил поединок с показателем полезности «-3».

13 октября «Кингз» сыграют против «Нэшвилла», а «Ванкуверу» предстоит матч против «Филадельфии».

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«Ванкувер Кэнакс» – «Лос-Анджелес Кингз» – 8:2 (2:0, 2:1, 4:1)

Голы:

1:0 – 5, Хьюз (Годетт, Пирсон)

2:0 – 6, Саттер ( Миллер, Виртанен)

3:0 – 22, Петтерссон ( Миллер, Саттер)

3:1 – 27, Тоффоли (Хаттон, Грундстрем)

4:1 – 34, Миллер

4:2 – 46, Уолкер (Копитар)

5:2 – 47, Танев (Босер, Хьюз)

6:2 – 50, Эдлер (Стечер, Миллер)

7:2 – 51, Ливо (Пирсон, Хорват)

8:2 – 56, Саттер (Ферланд)