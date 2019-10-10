Немировски может возглавить «Локомотив»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски рассматривается руководством «Локомотива» на пост главного тренера команды, сообщает «RT».
43-летний канадец тренирует «Торпедо» с 2018 года. В прошлом сезоне под его руководством команда заняла седьмое место в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф проиграла в семи матчах серию с «Барысом».
Отметим, что в 2001 году Немировски выступал за «Локомотив» и в десяти матчах набрал 4 (2+2) очка.
После отставки канадца Крэйга Мактавиша исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Александр Ардашев. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых одержала две победы.
Во вторник «Локомотив» проиграл дома «Ак Барсу» (0:4) и остался на предпоследнем месте в Западной конференции. В следующем матче 10 октября команда сыграет дома с «Сочи».
Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай «Ак Барс» уничтожил «Локомотив». Месть Квартальнова оказалась страшной Первый визит Дмитрия Квартальнова в Ярославль после ухода из «Локомотива». 08.10.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван Как спасать Овечкина и его «Вашингтон»? «Вашингтон» проиграл и второй домашний матч нового сезона, на сей раз «Далласу» - 3:4. 09.10.2019 13:25 Хоккей Славин Виталий «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий «Все время пересматриваю сериал «Чернобыль». 25 фактов о Шараповой, которых вы не знали Мария Шарапова в интервью US Magazine собрала 25 фактов о себе, которые почти неизвестны болельщикам. 07.10.2019 18:00 Теннис Анисимов Вадим Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Подъем в Пекине. Хачанов и Касаткина удачно отыграли в Китае Экс-первые ракетки России Карен Хачанов и Дарья Касаткина прервали свои серии поражений, успешно выступив в столице Китая. Касаткина добралась до четвертьфинала, Хачанов – чуть не вышел в финал. 06.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Медведева в Шанхае: первый провал сезона и… первое место На турнире в Китае Евгения Медведева удержала лидерство в произвольной программе, но выиграла с очень невысокими для нее оценками. 04.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев Магомедкеримов идет за вторым миллионом, ученики Федора выступят в Италии Чемпион первого сезона Гран-при PFL россиянин Магомед Магомедкеримов попробует вновь выиграть мини-турнир, ученики Федора Емельяненко выступят на турнире в Милане, а Джоанна Еджейчик подерется в рамках шоу UFC в Тампе. 07.10.2019 23:00 ММА Ващенко Сергей Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев