Немировски может возглавить «Локомотив» Сейчас канадец работает в «Торпедо».

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски рассматривается руководством «Локомотива» на пост главного тренера команды, сообщает «RT».

43-летний канадец тренирует «Торпедо» с 2018 года. В прошлом сезоне под его руководством команда заняла седьмое место в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф проиграла в семи матчах серию с «Барысом».

Отметим, что в 2001 году Немировски выступал за «Локомотив» и в десяти матчах набрал 4 (2+2) очка.

После отставки канадца Крэйга Мактавиша исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Александр Ардашев. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых одержала две победы.

Во вторник «Локомотив» проиграл дома «Ак Барсу» (0:4) и остался на предпоследнем месте в Западной конференции. В следующем матче 10 октября команда сыграет дома с «Сочи».