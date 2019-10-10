«Куньлунь» победил в овертайме «Нефтехимик» - Советский спорт
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10 октября 2019 17:20ХоккейЛипкин Антон

«Куньлунь» победил в овертайме «Нефтехимик»

Победную шайбу забросил Йип.

«Куньлунь» обыграл «Нефтехимик» (2:1 OT) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Шоуган Арене» в Пекине.

На 13-й минуте счет в матче открыл нападающий хозяев Тайлер Вонг, в третьем периоде форвард «Нефтехимика» Зак Митчелл забросил ответную шайбу. А победу «Кунлуню» принес нападающий Брэндон Йип.

«Куньлунь» набрал 15 очков и занимает девятое место в Восточной конференции, у «Нефтехимика», продлившего серию из поражений до шести матчей, 13 очков и десятая позиция.

В следующих матчах 13 октября «Куньлунь» примет «Локомотив», а 14 октября «Нефтехимик» сыграет дома с «Сибирью».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:1 OT (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Вонг, 13. Йип, 61 – Митчелл, 47.

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